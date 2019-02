TMW - Inter-Icardi, continua a esserci distanza. Rischio telenovela

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarebbe falso affermare che Mauro Icardi e l'Inter non siano mai stati così lontani. Dall'altro lato il rischio di guerra, tutt'altro che fredda, continua, tra dichiarazioni in tv, telefonate in seconda serata, attacchi social e accuse qui e là. La distanza c'è, anche comportamentale, con il rischio di una telenovela che si protrarrà almeno per un altro mese, forse due, magari fino a giugno-luglio-agosto. Il muro contro muro è controproducente per entrambe le fazioni, con Icardi che oggi ha svolto fisioterapia e domani ci saranno nuovi esami. Da fonti vicine all'argentino si parla di controlli di "routine, causa infiltrazioni" usate nelle settimane precedenti, per avere una tabella per il recupero.

POCHE OFFERTE - Il domino degli attaccanti è abbastanza chiaro. Al Barcellona, che probabilmente cambierà Suarez, non ha lasciato un ottimo ricordo. Il Real Madrid in estate darà l'assalto a Harry Kane, soprattutto dovesse arrivare anche Pochettino in panchina (difficile ma non impossibile), mentre la Juventus sembra fuori dai giochi perché Zhang non ha intenzione di cedere il proprio uomo copertina in Italia. Rimane attivo il Manchester United, che avrebbe anche la contropartita giusta, come Lukaku.

BRACCIO DI FERRO - Il rischio rottura è comunque ancora abbastanza lontano, perché tutte le parti vorrebbero il rinnovo e porre fine a questi episodi incresciosi che si stanno tramutando in una telenovela. La distanza c'è, ma non è incolmabile e probabilmente entrambi dovranno scendere a Patti, per evitare addii dolorosi.