TMW - Inter-Icardi, prossima settimana incontro con Wanda Nara

Fonte: ha collaborato Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Mauro Icardi non rinnoverà con l'Inter, Wanda Nara lo ha comunicato al club". La notizia arrivata dalle colonne di TyC Sport, autorevole media argentino, la bomba relativa al futuro del giocatore. "L'offerta non è soddisfacente -ha spiegato l'agente ad AS-, ci sono big già pronte ma non neghiamo che si possa arrivare a un accordo con l'Inter in qualsiasi momento". La società nerazzurra, intanto, fa sapere che non ci sarebbero stati incontri e conversazioni a riguardo: Wanda Nara è adesso in Argentina, la dirigenza non avrebbe avuto summit negli ultimi giorni sul futuro di Icardi. La prossima settimana ci sarà un contatto con la compagna e agente del 9 nerazzurro.