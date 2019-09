Fonte: Alessio Alaimo e Raimondo De Magistris

© foto di Insidefoto/Image Sport

Cresce la fiducia per il passaggio di Mauro Icardi al PSG. L'argentino sta definendo in queste ore il rinnovo di contratto con i nerazzurri che agevolerà l'uscita in prestito del calciatore. L'attaccante dovrebbe vestire la maglia del club parigino in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 65 milioni di euro. La sensazione è che i prossimi minuti saranno decisivi, con ottimismo delle parti in causa e possibile sblocco della trattativa in tempi brevi.

Il sostituto di Cavani - Tra un anno il PSG perderà Cavani a fine contratto e per questo Leonardo ha deciso di provare a puntare sull'argentino. Se il calciatore si dimostrerà all'altezza, allora verrà riscattato, altrimenti al termine della stagione dovrà fare ritorno a Milano.