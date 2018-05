TMW - Inter, Icardi: "Tripletta speciale nel derby, ora un gol contro la Lazio"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

L'attaccante dell'Inter Mauro Icardi, premiato per il "Gol più bello Inter 2017/18" a margine del "Premio Gentleman 2018", ha parlato così dal palco: "Il gol nel derby di andata? Quella volta ne ho fatti tre. Fare bei gol in partite tanto importanti è qualcosa di particolare. Per fortuna sono serviti a vincere. I tifosi si aspettano un gol contro la Lazio? Lo aspetto anch'io sia per la Champions che per vincere il titolo di capocannoniere".