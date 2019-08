Fonte: da Milano, Alessandro Rimi

Resta immobile la situazione intorno al futuro di Mauro Icardi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'argentino continua a portare avanti la sua linea che dura da tempo: vuole restare in nerazzurro. Per questo sta rifiutando offerte ufficiali da club importanti, con la Juventus che non si sta muovendo per il momento. A fine mese però lo scenario potrebbe cambiare e l'ex numero 9 potrebbe partire, con il Napoli che nonostante l'ultimatum di qualche giorno fa, fissato per la fine di questa settimana, sarebbe pronto al blitz anche a ridosso del gong di fine mercato.