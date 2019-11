TMW - Inter, idea Aubameyang per l’estate: la situazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inter attenta alle evoluzioni di mercato attorno a Pierre-Emerick Aubameyang. A dicembre gli agenti di Lautaro Martínez saranno in Italia, si tratterà l’adeguamento del contratto e il conseguente rinnovo di un ulteriore anno con una modifica alle condizioni contrattuali legate alla clausola. Ma l’argentino è ambito dal Barcellona, che nei prossimi mesi potrebbe tentare il colpo presentando all’Inter una maxi offerta. Ecco che i nerazzurri si cautelano: nel mirino c’è l’attaccante dell’Arsenal, molto gradito ad Antonio Conte. Oggi un’idea, una possibilità che potrebbe anche diventare qualcosa di più davanti ad una grande offerta per Lautaro Martínez. Lavori in corso. L’Inter studia la situazione Aubameyang...