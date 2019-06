TMW - Inter, il 2000 Pompetti nel mirino di Cagliari e Genoa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo una stagione molto positiva con la Primavera dell'Inter per Marco Pompetti, centrocampista classe 2000 potrebbero aprirsi le porte del calcio dei grandi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il nome del nerazzurro è finito sul taccuino degli scout di Cagliari e Genoa, per quanto riguarda la Serie A, così come in quello del Perugia in cadetteria.