Inter, il Barça torna su Lautaro Martinez: le ultime tra mercato e rinnovo

Una squadra da rifondare dopo la disfatta in Champions League. Il Barcellona torna forte su Lautaro Martinez. Nei prossimi giorni previsti contatti sia con l’Inter che con l’entourage del giocatore. Il Barça ha individuato nell’argentino uno degli elementi di punta da cui ripartire. E c’è l’idea di inserire Antoine Griezmann nell’eventuale operazione. L’Inter aspetta le mosse del Barça, dalla cessione non vorrebbe contropartite ma gli scenari potrebbero cambiare a mercato in corso. E se non arriverà la cessione durante il calciomercato che aprirà ufficialmente l’1 settembre, verranno ripresi nuovamente i contatti per il rinnovo del contratto. O cessione al Barça o prolungamento con l’Inter, si riaccende il mercato attorno a Lautaro Martinez...