Fonte: di Andrea Losapio

© foto di PHOTOVIEWS

In campo entrambe alle 18:00, non mancano gli spunti di mercato nei minuti che precedono le partite di Inter e Bologna. Gli emiliani avrebbero infatti sondato il terreno per Antonio Candreva: l'esterno romano, però, non vorrebbe lasciare Milano a gennaio e per questo la trattativa non sarebbe facile.