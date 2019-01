TMW - Inter, il Marsiglia punta Dalbert per la corsia mancina

Fonte: Giacomo Iacobellis

Appena cinque presenze nella Serie A in corso e un'apparizione in Coppa Italia. Ora Dalbert potrebbe cambiare squadre e tornare in Ligue 1, per riprendere a giocare con una certa regolarità. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, l'esterno mancino ex Nizza interessa infatti al Marsiglia: l'Olimpique lavora per assicurarsi il brasiliano classe '93 mediante la formula del prestito con diritto di riscatto. Un modo per permettere al calciatore di rivalorizzarsi dal punto di vista tecnico ed economico dopo lo scarso impiego alla corte di Luciano Spalletti.