Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Monaco continua a fare pressing per Joao Miranda, difensore centrale di proprietà dell'Inter. Il brasiliano, che ha escluso un ritorno in patria nonostante l'interesse del Flamengo, accetterebbe di buon grado un'avventura nel Principato, ma i tempi sono molto stretti e i nerazzurri preferirebbero non muovere le pedine in questo momento. Così, senza un sostituto - piace Bruno Alves, come alla Juventus - Miranda non potrà trasferirsi in Ligue 1.