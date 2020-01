Fonte: Alessandro Rimi e Niccolò Ceccarini

Islam Slimani ha aperto alla possibilità di andare all'Inter. I club, Monaco da una parte e nerazzurri dall'altra, sono a colloquio con la mediazione di Federico Pastorello per provare ad avanzare. Tottenham e Manchester United restano sempre interessate e nelle ultime ore si è inserito pure il Chelsea, nel caso in cui dovesse uscire Olivier Giroud. I nerazzurri stanno facendo un tentativo concreto per l'algerino, ma la trattativa è tutt'altro che semplice laddove bisognerà convincere sui nuovi eventuali termini pure il Leicester, proprietario del cartellino dell'attaccante.

Problema Monaco - Se per il tecnico dei monegaschi Robert Moreno, Slimani non è un titolare, e sarebbe disposto a lasciarlo andare via, dall'altra parte c'è il Monaco che non è molto convinto, visto che non avrebbe il tempo per sostituirlo e in questa stagione ha già dato l'addio a due attaccanti. Anche da casa Inter le sensazioni sono più negative che positive sulla buona riuscita della trattativa.