Fonte: Alessandro Rimi

"FC Internazionale Milano comunica che Radja Nainggolan è momentaneamente sospeso dall'attività agonistica per motivi disciplinari". Dopo il pari a sorpresa di Verona (1-1), pochi minuti fa l'Inter ha comunicato così la temporanea sospensione di Radja Nainggolan. Secondo quanto raccolto da TMW, il centrocampista belga si sarebbe infatti presentato alla seduta di oggi con circa un'ora di ritardo e adesso dovrà quindi lavorare da solo ad Appiano. L'ex Roma, a meno di clamorosi ripensamenti, è inoltre già stato escluso dai convocati per la gara in programma mercoledì contro il Napoli.