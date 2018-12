TMW - Inter, il punto per la panchina. Sogno Simeone, c'è anche Pochettino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi è un giorno importante, fondamentale per la nuova Inter. Perché Giuseppe Marotta diventa il nuovo amministratore delegato, mentre Luciano Spalletti è in discussione, traballante dopo il pari contro il PSV Eindhoven che ha sancito l'eliminazione dalla Champions League. L'idea di voler combattere ad armi pari con la Juventus, in un tempo limitato, ha bisogno di entusiasmo e, forse, di un big sulla panchina, più abituato a vincere titoli.

SOGNO SIMEONE - Qualche anno fa sembrava praticamente fatta, ma il Cholo aveva poi deciso di legare il suo futuro a quello dell'Atletico. Non ha mai smentito di voler tornare all'Inter e Steven Zhang vuole prendere un grande tecnico, di levatura internazionale. Le sue due finali, la Liga vinta e la rinnovata politica economica del Colchoneros attirano molto Suning, anche se poi bisognerà capire l'intenzione dello stesso Simeone, perché significherebbe lasciare il giocattolo a metà dopo aver convinto Griezmann a rimanere.

L'IDEA DI ZANETTI - L'Inter però, in attesa dei nuovi equilibri con Marotta, sta giocando su più tavoli. E l'ex capitano ha in mente Mauricio Pochettino, allievo di Bielsa e vincitore nella sfida a distanza nel girone. Due i problemi: piace a tutte i club top, dal Manchester United al Real Madrid, poi c'è il contratto firmato da poco, fino al 2023, da 8 milioni di sterline a stagione e con clausola rescissoria da 40 milioni.

CONTE-MOURINHO - Nel ballo delle panchine molto dipenderà da chi si muoverà. Tuchel ha rischiato l'epurazione dal Paris Saint Germain - fosse uscito - mentre si libererà il Bayern Monaco per la prossima stagione. Antonio Conte ricomincerà ad allenare, è stuzzicato dalla Roma mentre c'è un piccolo problema all'Inter: i rapporti con Marotta, pur buoni, sono sempre a rischio causa mercato, come già successo alla Juventus con i famosi ristoranti da cento euro. Mourinho affascina, ma il club non è così convinto. Insomma, Spalletti, al di là del quarto posto e di un rinnovo firmato da poco, sembra davvero sulle spine.