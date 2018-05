TMW - Inter-Ilicic, è presto. Dipende anche dalla Champions

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter ha assistito a Atalanta-Milan, in particolare, per due obiettivi. Il primo è Bryan Cristante, che piace e molto all'intero organico dirigenziale meneghino, sebbene ci sia grande bagarre su di lui (potete leggere qui il pezzo dedicato) e poi c'è Musa Barrow, attaccante che non ha fatto bene contro il Milan, diversamente dalle partite precedenti. E Ilicic? Per lui si sono sparse voci che lo vogliono all'Inter con l'inserimento di due giovani nella trattativa, un po' come fatto per Skriniar l'anno scorso. Anche per un'esigenza di bilancio da chiudere.

Molto però dipenderà dalla partita con la Lazio. Se l'Inter dovesse vincere, l'obiettivo Ilicic decadrebbe e Rafinha verrebbe riscattato, perché i nerazzurri potrebbero anticipare i premi fissi della Champions 2018-19 al bilancio di quest'anno, come già successo in passato da molte società. Lo sloveno piace, ma non siamo vicini a una conclusione.