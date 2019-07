Fonte: Dal nostro inviato a Milano, Marco Conterio

L'Inter è pronta a dare il via alla sua tournée asiatica. La squadra nerazzurra tra pochi minuti decollerà da Malpensa per partecipare all'International Champions Cup: nel gruppo c'è Radja Nainggolan, nonostante resti un calciatore in uscita. Confermata invece l'assenza di Mauro Icardi, che questa mattina s'è allenato ad Appiano Gentile.