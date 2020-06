tmw Inter in viaggio verso Napoli. Conte lascia a casa Godin, D'Ambrosio e Vecino

L’Inter è partita da pochi minuti per Napoli, come mostrano le immagini pubblicate dai canali social della società nerazzurra. Come previsto il tecnico Antonio Conte dovrà fare a meno di alcuni giocatori alle prese con contrattempi fisici: non sono partiti per Napoli Matias Vecino, Diego Godin, Danilo D’Ambrosio e Lucien Agoume.