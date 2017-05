TMW - Inter, incontro Ausilio-Giuffrida: si parla di Rudiger

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione questa sera a Palazzo Parigi a Milano c'è stato un incontro fra Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter e Gabriele Giuffrida, intermediario del difensore della Roma Antonio Rudiger, per parlare proprio del centrale tedesco. Il calciatore piace anche al Chelsea, ma l'Inter sarebbe intenzionata a non mollare la presa e rilanciare per battere la concorrenza e rinforzare così il reparto arretrato.