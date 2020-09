tmw Inter, incontro con gli agenti di Dalbert: resta in uscita, obiettivo Serie A

Oggi l'Inter ha incontrato gli agenti di Dalbert. Per i nerazzurri il brasiliano è in uscita (a bilancio pesa poco meno di 10 milioni), la Fiorentina d'altro canto non ha manifestato l'interesse di acquistarlo a titolo definitivo. Il giocatore sarebbe rimasto volentieri in Viola, ma in ogni caso l'entourage sta lavorando per trovargli una nuova squadra in Italia. Questa è la priorità.