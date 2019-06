TMW - Inter, incontro in corso in sede con l'entourage di Agoumé

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Proseguono gli incontri di mercato all'interno della sede dell'Inter, in centro a Milano. In questi minuti, secondo quanto raccolto da TMW, è infatti in corso un incontro fra i dirigenti nerazzurri e l'entourage di Lucien Agoumé, talentino classe 2002 del Sochaux su cui l'Inter ha messo le mani. A colloquio con gli uomini mercato dell'Inter, verosimilmente per chiudere in maniera definitiva l'operazione (da circa 5 milioni di eruo), ci sono l'intermediario Oscar Damiani e l'agente del giocatore.