Giornata di consueti incontri in casa Inter per la dirigenza nerazzurra. Nel pomeriggio sono passati in Corso Vittorio Emanuele anche Paolo e Ciro Palermo che seguono in Italia anche gli interessi di Cristian Romero. Che è il chiacchierato centrale argentino del Genoa, in odore di Juventus per il futuro. Un contatto che avrebbe però riguardato giovani sudamericani e non direttamente il forte centrale della formazione di Cesare Prandelli.