Incontro in sede tra i dirigenti dell'Inter e Mino Raiola. La società nerazzurra s'è confrontata col noto procuratore sul momento di Andrea Pinamonti: l'attaccante classe '99 avrebbe lasciato il Genoa in questa finestra di calciomercato, ma i 18 milioni di euro che la società rossoblù dovrà sborsare per l'obbligo di riscatto frenano il suo trasferimento a gennaio.

S'è fatto il punto anche sul rendimento di Ramen Cepele, difensore centrale di piede sinistro che ben si sta comportando nell'Under 18. E poi il club nerazzurro ha chiesto informazioni su Donyell Malen del PSV Eindhoven: attualmente ai box per infortunio, il calciatore olandese classe '99 s'è reso protagonista di una prima parte di stagione straordinaria con 25 presenze, 17 gol e 9 assist vincenti.