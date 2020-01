Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Incontro positivo, nella sede dell'Inter, tra i dirigenti nerazzurri e i procuratori di Marash Kumbulla. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club di Zhang ha confermato l'interesse per il difensore classe 2000, che ha diverse richieste sia in Serie A che all'estero. Al momento la valutazione fatta dall'Hellas Verona per il centrale è di 25 milioni di euro.