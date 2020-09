tmw Inter, incontro positivo con gli agenti di Lautaro Martinez: i dettagli

Un incontro cordiale per gettare le basi per il futuro. Da una parte gli agenti di Lautaro Martinez, dall’altra l’Inter. Si è trattato di un summit interlocutorio, probabilmente ce ne saranno altri. L’Inter sa che Lautaro piace al Barcellona, ma anche che i blaugrana in questo momento non possono permettersi investimenti cospicui. Il Barça cerca supporto economico per portare avanti la campagna acquisti e se dovesse trovare una soluzione agli attuali problemi Lautaro sarebbe il primo obiettivo. Oggi il Barcellona non può fare un investimento della portata di Lautaro Martinez, lo scenario potrebbe cambiare nelle prossime settimane. Intanto l’Inter prova a gettare le basi per il rinnovo fino al 2025, con adeguamento dell’ingaggio, oggi soluzione più percorribile. Aspettando offerte ed eventuali rilanci da Barcellona quando arriveranno tempi migliori. Futuro da scrivere per Lautaro, ma oggi è un po’ più nerazzurro di ieri...