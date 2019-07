TMW - Inter, iniziano le visite mediche di Sensi al CONI

Attesa finita, Stefano Sensi è arrivato: dopo qualche foto in posa, ecco iniziare le visite mediche, presso la sede milanese del CONI, che dovrebbero confermarlo come il terzo acquisto stagionale dell'Inter di Antonio Conte. Il giocatore del Sassuolo andrà a far compagnia a Godin e Lazaro, annunciati ieri dai nerazzurri.