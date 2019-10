© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Futuro da scrivere per Valentino Lazaro. Il centrocampista dell’Inter fin qui in nerazzurro non è stato protagonista. Gennaio si avvicina e tra le ipotesi per il suo percorso di crescita si fa largo l’idea di un ritorno all’Hertha Berlino in prestito. Il club tedesco ci pensa. Se l’Inter volesse cedere in prestito Lazaro per consentirgli di acquisire continuità, l’Hertha potrebbe valutare positivamente il suo ritorno. La Germania chiama, Lazaro e l’Inter riflettono...