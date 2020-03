tmw Inter, Izzo è sempre nei pensieri. Godin sarà sacrificato all'estero

La retroguardia di Antonio Conte all'Inter avrebbe bisogno di un altro puntello. Il tecnico la pensava così ancora prima dell'esclusione in Champions League che, però, ha bloccato l'affare Armando Izzo. Il difensore centrale poteva essere liberato grazie ai soldi del passaggio del turno ma la vittoria del Barcellona - e la conseguenze eliminazione - ha bloccato tutta l'operazione.

NON È FINITA - Nonostante la crescita esponenziale di Bastoni, Izzo continua a essere uno dei principali obiettivi. La valutazione che ne fa il Torino è intorno ai 30 milioni di euro, ma dall'altra parte ci sarà una sorta di rivoluzione a fine anno, con qualche giocatore che chiederà di essere ceduto considerando la speranza di giocare per un club di livello superiore. Lo status di Izzo, attualmente, può essere considerato maggiore rispetto alla classifica dei granata.

SACRIFICATO GODIN - Alla fine sarà l'uruguagio ad andarsene, dopo solo una annata all'Inter e un triennale da oltre 6 milioni di euro annui. Ci sono delle offerte per lui sia dalla Turchia che dalla Major League Soccer, così come un interessamento dell'Atletico (a gennaio) per riportarlo a Madrid. La difesa a tre non lo ha aiutato e il sacrificato sarà con ogni probabilità lui, sempre che riesca a trovare la quadratura per il trattamento salariale.