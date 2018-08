TMW - Inter, Joao Mario dice no alla Turchia: può restare

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Federico Gaetano

Il futuro di Joao Mario è ancora in bilico ma intanto il portoghese sta rifiutando offerte dalla Turchia, tra le quali quelle del Besiktas. Tra i motivi dei no anche quello legato all'inflazione locale. Sarebbe andato volentieri al Betis che però alla fine prenderà Rafinha. Considerato il livello del giocatore, se non dovessero arrivare offerte convincenti, sia per il club sia per il ragazzo, l'Inter è disposta a puntare nuovamente su di lui per volontà in primis del tecnico Luciano Spalletti.