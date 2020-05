tmw Inter, Joao Mario piace all'OM che ritiene richieste e costi troppo alti

Altro giro, altra corsa. Dopo il West Ham, anche il Lokomotiv di Mosca silura il campione d'Europa 2016 Joao Mario. Anno in cui l'Inter del nuovo presidente indonesiano Erick Thohir lo acquista dallo Sporting Lisbona per 45 milioni con i bonus e oggi, in virtù del prolungamento del contratto fino al 2022 prima della partenza per la Russia, circa 15 milioni a bilancio.

Marsiglia, la richiesta di AVB - Dal Lokomotiv, particolarmente limitato dal virus che ne ha sconvolto i conti, è arrivato il no definitivo al riscatto per 18 milioni. Bel problema che in verità l'ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio avevano già da qualche settimana messo in conto. Che non vuol dire affatto averlo già risolto, anzi, tutt'altro. Tra le squadre interessate c'è il Marsiglia, più che altro interessato è il suo allenatore connazionale del centrocampista, André Villas Boas che da poco ha accettato di onorare il suo contratto in essere, nonostante l'Olympique avesse silurato il ds Andoni Zubizarreta con il quale AVB manteneva un ottimo rapporto. Sarebbe perciò una richiesta del tecnico portoghese, uno dei pochissimi che ancora crede nel talento di Joao.

Poche speranze, costi alti - La speranza in Viale della Liberazione è ridotta ai minimi termini: si spera in un'offerta volta quanto meno a coprire il costo minimo del giocatore. Che non si è ancora espresso sul futuro, il cui stipendio interista si aggira sui 5,5 milioni lordi, la cui avventura a Milano è terminata da tempo. L'OM a quelle cifre non arriverà. E non è un buon punto di partenza. A meno che un eventuale cambio della società marsigliese non porti nuovi, importanti fondi. Nondimeno, in quel caso, il focus del futuro ds del club guidato da Jacques-Henri Eyraud si sposterebbe su nomi ben differenti.