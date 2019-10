TMW - Inter-Juve, chi sta meglio? Gli esperti rispondono

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È il giorno di Inter-Juventus, è il giorno della partita che Gianni Brera definì Derby d'Italia. I bianconeri vengono da sette anni di vittorie nel nostro campionato, i nerazzurri cercano di ricostruirsi un ruolo da anti-Juve ricoperto negli ultimi tempi soprattutto dal Napoli. Stasera all'Allianz Stadium, però, non andranno in campo gli scudetti o la storia: a contendersi i tre punti vi saranno undici giocatori. E vincerà il più forte. Su TMW abbiamo posto cinque domande ai giornalisti di testate nazionali, per fare un quadro completo della situazione.

Chi sta meglio tra le due squadre?

Francesco Repice (Radio Rai): "Credo che in questo momento stiano bene entrambe, ma ho impressione che la Juventus si stia ritrovando. Se registra la difesa penso stia meglio lei".

Ivan Zazzaroni (Corriere dello Sport): "Io credo che complessivamente meglio la Juventus, lo dice anche la Champions, seppur la difficoltà del girone dell'Inter sia maggiore. La Juventus ha più dell'Inter sul piano tecnico, al di là della condizione".

Franco Vanni (Repubblica): "Sono entrambe squadre in forma. Da un punto di vista fisico, la Juventus ha avuto un giorno in più per recuperare dopo la gara di Champions, e nel finale di partita la maggior freschezza potrebbe pesare. L’Inter per contro vive un momento eccezionale dal punto di vista psicologico, con un’identificazione totale del gruppo nell’allenatore e viceversa. Se Lukaku riuscirà a giocare, l’Inter potrà contare sull’Intera rosa, mentre la Juve paga dall’inizio del campionato l’assenza di Chiellini. De Ligt – pur in crescita - finora non sempre è riuscito a sostituirlo degnamente".

Fabrizio Biasin (Libero): "Io dico Inter, perché è vero che arriva da una socnfitta in Champions e la Juventus si è più o meno riposata. Diciamo che dal punto di vista dei meccanismi sia un filo più avanti rispetto alla Juventus di Sarri, poi c'è San Siro che può incidere".

Paolo Tomaselli (Corriere della Sera): "Credo l'Inter, perché Conte è un allenatore che incendia l'ambiente, il fuoco ha già attecchito, per Sarri ci vuole più tempo anche se ci sono segnali di miglioramento".

Stefano Salandin (Tuttosport): "Sono alla pari, stanno bene tutte e due, una per un verso, l'altra per altro. L'Inter ha più spinta per la novità, identità, la Juventus sta ritrovando consapevolezza, ha un giorno in più dopo una vittoria".

Michele Criscitiello (SportItalia): "Inter".

Tancredi Palmeri (BeIN): "Se si parla solo della partita in sé, meglio la Juventus: ha avuto 24 ore in più e in quelle prima non si è dovuta sfibrare mentalmente come l'Inter".