TMW - Inter-Juve Primavera, osservatori di Chievo e Sassuolo per Emmers

Fonte: Simone Lorini

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Inter e Juventus in campo - allo Stadio Ricci di Sassuolo - per la seconda semifinale scudetto del Campionato Primavera, con tanti talenti pronti a guadagnarsi la finale di sabato contro la Fiorentina. Molti - ovviamente - anche gli operatori di mercato presenti sugli spalti: secondo quanto raccolto da TMW, infatti, osservatori di Chievo e Sassuolo sono presenti per vedere da vicino Xian Emmers, centrocampista classe '99 della formazione nerazzurra.