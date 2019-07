TMW - Inter, Karamoh apre al Parma: gradimento totale dal neo papà

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Inter e Parma al lavoro per il ritorno in Serie A di Yann Karamoh. Un passo molto importante per la felice conclusione della trattativa è il totale gradimento espresso dal francese per i ducali, che ieri hanno avanzato un'offerta di circa 12-13 milioni di euro più una percentuale (30%) sulla futura rivendita. Ai nerazzurri verrebbe inoltre garantita priorità per un eventuale riacquisto prossima estate. Ma non c'è fretta per quanto riguarda giocatore e club: Karamoh nella notte è diventato papà e avrà tutto il tempo per pensare al suo futuro. Tempo che si prenderà ovviamente anche l'Inter, pronta a valutare nuove proposte per il giovane francese.