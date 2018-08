TMW - Inter, Karamoh-Saint Etienne: c’è il si del giocatore

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Inter al lavoro sul mercato in uscita. Yann Karamoh dice sì al Saint Etienne. Trasferimento in prestito secco vicino, anche perché il calciatore ha capito che difficilmente troverà spazio agli ordini di Spalletti in questa stagione. Affare ai dettagli. L’attaccante sta per lasciare i nerazzurri, Saint Etienne ad un passo...