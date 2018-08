TMW - Inter, Keita a un passo: chiusura dell'affare prevista per martedì

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Keita Balde Diao sempre più vicino all'Inter. La trattativa col Monaco nelle ultime ore s'è definitivamente slegata dal nome di Antonio Candreva e viaggia spedita. Si tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto: martedì l'ultimo summit in cui sarà presente sia l'entourage dell'ex Lazio che il club Principato per definire tutti gli accordi.