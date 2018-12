TMW - Inter, Keita fa progressi: serve lo sconto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La richiesta di Keita Balde, indirizzata all'Inter, circa il proprio riscatto, ha accolto terreno fertile per i nerazzurri. Le buone prestazioni delle ultime settimane sta spostando l'idea dei dirigenti che, fino a qualche settimana fa, non erano intenzionati a mantenere in rosa l'ex Lazio. Serve però uno sconto dal Monaco, perché sono troppi i 34 milioni dell'accordo dell'estate scorsa.