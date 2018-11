TMW - Inter, Keita non convince. Via uno fra lui e Candreva

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Keita Balde non sta convincendo nel suo primo periodo all'Inter. L'attaccante senegalese, di proprietà del Monaco e con un riscatto fissato a circa 30 milioni di euro, non ha ancora messo a segno nemmeno un gol nelle sue prime 11 presenze. Possibile che rimanga all'Inter fino a fine stagione, ma non è da escludere un rientro dal prestito, soprattutto se dovessero arrivare offerte interessanti.

WOLVES SULLE SUE TRACCE - C'è aperta una opzione Premier League, perché il Wolverhampton neopromosso è più che interessato al calciatore del Monaco. Significherebbe, per l'Inter, un risparmio sull'ingaggio - e probabilmente un subentro nelle spese di prestito, fissate a 5 milioni. Sta di fatto che il riscatto, a meno di grandi prestazioni nella seconda parte di stagione, rimane un miraggio. Un po' come per Joao Cancelo, poi finito alla Juventus per 40 milioni.

ADDIO CANDREVA? Se non dovesse essere Keita, allora sul mercato di gennaio potrebbe finirci Candreva. Sia per una questione di opportunità economica - e di ingaggio - sia perché vorrebbe giocare di più. In estate ci sono state le sirene del Monaco, oltre a un sondaggio del West Ham. L'intenzione dell'ex Lazio era accettare solo un progetto a titolo definitivo, a gennaio qualcosa potrebbe cambiare, con il Torino alla finestra.