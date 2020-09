tmw Inter-Kolarov, club e Lucci al lavoro per sbloccarla: atteso nuovo contatto

Aleksandar Kolarov e l'Inter, ci siamo. Quasi. Ancora no, perché sono da limare i dettagli sulla durata del contratto. Biennale o un anno con opzione, da dirimere sembra soltanto questa questione tra le parti. Adesso la dirigenza nerazzurra è a Rimini, per l'evento di apertura del calciomercato ma è atteso forse già per la serata un nuovo contatto telefonico e ovviamente in caso di netti passi avanti, anche un summit con l'agente del giocatore, Alessandro Lucci. Kolarov è l'esplicita richiesta di Antonio Conte per rinforzare la sua difesa. Marotta e Ausilio si sono già attivati, per provare a chiudere il colpo a breve.