tmw Inter, l'entourage di Lautaro Martinez è arrivato in sede: inizia l'incontro

Le offerte dall'estero destano grande attenzione, così a muoversi per il futuro di Lautaro Martinez sono direttamente i suoi agenti, arrivati ora nella sede dell'Inter per discutere del futuro del Toro argentino come peraltro da noi anticipato ieri. Sul piatto anche il possibile rinnovo di contratto con l'Inter per l'attaccante. Incontro iniziato da pochi secondi, di seguito lo scatto del nostro inviato: