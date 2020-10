tmw Inter, l'esterno Bakayoko fra Cittadella e Moreirense

Tornato all’Inter dopo il biennio in Svizzera con il San Gallo per l’esterno destro d’attacco Axel Bakayoko, classe ‘98, potrebbe esserci un’altra avventura lontana da Milano. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore sarebbe infatti finito nel mirino del Cittadella in Serie B e del Moreirense in Portogallo.