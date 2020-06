tmw Inter, la trasferta a Napoli torna nel mirino. Strategie e programmi dei nerazzurri

Otto giorni a Napoli. Sounds good, direbbero gli anglosassoni. In Italia vale lo stesso perché superato il periodo di blocco mentale e incertezza sul futuro, adesso c'è un avversario, c'è una data e, di conseguenza, anche un programma da affrontare fino al nuovo kick off.

Quattro giorni di stop - Sono 36 i giorni che vanno dal ritorno ad Appiano Gentile dopo due mesi e datato 8 maggio, alla prima gara ufficiale post coronavirus in programma prossimo 13 giugno al San Paolo di Napoli. 36 giorni di cui soltanto quattro, incluso prossima domenica, di riposo per gli uomini di Antonio Conte. La parola d'ordine, dopo le prime settimane strettamente dedicate al feeling con campo, movimenti e spazi, è sempre la stessa: intensità e armonia. L'obiettivo è e resta prima di partire per il capoluogo campano, quello di connettere nuovamente testa, corpo e pallone in un contesto globale. Ricollegare ogni parte con il tutto dopo un periodo lungo di inattività e isolamento.

Casi delicati da gestire - S'è detto di Matias Vecino, il primo tra i nerazzurri ad aver accusato dei fastidi muscolari. Problemino che s'inserisce nel contesto globale degli infortuni passati dell'uruguagio: niente di grave, nessuna operazione per scelta del giocatore, avanti con un programma personalizzato che possa permettergli di essere disponibile già al San Paolo. Diversi poi gli elementi che hanno dovuto far fronte a piccole grane fisiche. Fisiologico dopo le settimane di quarantena prive di contatto con l'esterno, di pressione corporea sul campo da gioco. Antonio Conte è stato rassicurato dallo staff medico: alla ripresa tutta la rosa sarà a sua disposizione, ma è evidente che alcuni saranno più avanti di altri, anche se il livello psicofisico mai come prima sarà pressoché omogeneo.

Napoli nel mirino - In Campania l'Inter quest'anno ha già sorriso. Lukaku e ancora Lukaku, poi Lautaro Martinez. Storia relativa giacché la partita a cui si va incontro non riguarda il campionato dove pure la truppa contiana dovrà subito recuperare la sfida con la Sampdoria. Napoli torna nel mirino dopo la sconfitta di San Siro inferta dal gol di Fabian Ruiz. Bel vantaggio, non c'è che dire. A Gattuso mancava Koulibaly, a Conte il suo capitano Handanovic. Resta il fatto che l'Inter dovrà offrire tutt'altro approccio, tutt'altra prestazione per poter anche solo pensare di ribaltare il risultato dell'andata al Meazza. Ecco perché in vista della prossima settimana, è possibile che il tecnico interista incrementi sedute, studio a video e uso del pallone anche negli esercizi più banali. Il tempo non è molto, ma tutto ciò che potrebbe servire alla squadra per presentarsi al top, certamente verrà fatto. C'è in ballo un titolo che manca davvero da troppo tempo.