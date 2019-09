© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lautaro Martínez e l’Inter, lavori in corso per il rinnovo fino al 2024 con adeguamento dell’ingaggio per il quale c’è già un’intesa di massima. Contatti telefonici che proseguono tra le parti. E la società nerazzurra sta lavorando alla rivisitazione della clausola di uscita. Una per l’estero da 111 milioni che rimarrebbe invariata e un’altra per l’Italia da 150-160 milioni di euro. Una situazione che è al vaglio di tutte le componenti, dettagli che si cercherà di limare in questi giorni. L’Inter si muove, a lavoro per blindare Lautaro Martínez...