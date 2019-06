TMW - Inter-Lautaro Martinez, a luglio il rinnovo. Il Leicester pensa a Perisic

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Lautaro Martinez sempre più nei piani dell’Inter. L’attaccante argentino ha un’intesa di massima per il rinnovo del contratto con adeguamento dell’ingaggio rispetto al contratto attuale. Prolungamento fino al 2024 con la clausola di uscita da 111 milioni di euro che rimarrà. L’Inter blinda Lautaro Martinez e a luglio arriverà la firma. Per una storia destinata a continuare ancora a lungo. Non continuerà invece, probabilmente, l’avventura di Perisic con la maglia nerazzurra: ci pensa il Leicester che cerca un calciatore di spessore nel suo ruolo. E l’Inter valuta le offerte, per Perisic ma anche per D’Ambrosio che potrebbe non rientrare nei piani futuri...