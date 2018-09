TMW - Inter, Lautaro Martinez ok: a Genova sarà tra i disponibili

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altre buone notizie da San Siro, dove l'Inter ha colto la prima vittoria in Europa all'esordio contro il Tottenham: per la sfida alla Sampdoria del prossimo weekend tornerà infatti a disposizione anche Lautaro Martinez, attaccante argentino che ha saltato le ultime due sfide contro Bologna e Parma per infortunio. Un ko che sembra alle spalle: contro la Samp, ci sarà anche lui a dare una mano ai nerazzurri.