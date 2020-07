tmw Inter-Lautaro Martínez, prende quota l’ipotesi rinnovo: la situazione

Da possibile uomo mercato a punto di riferimento per l’Inter che verrà. Nelle prossime settimane riprenderanno i contatti tra l’entourage di Lautaro Martinez e la società nerazzurra per il rinnovo del contatto con adeguamento dell’ingaggio. Lautaro attende le evoluzioni, senza fretta e senza volontà di cambiare aria nonostante il pressing del Barcellona. La richiesta dei blaugrana c’è ed è concreta, ma nasce da un sondaggio di Lionel Messi con il calciatore. E al momento i club non hanno parlato di cifre. Fermo restando la volontà dell’Inter di non far rientrare contropartite tecniche nell’eventuale trattativa. Oggi lo scenario più percorribile è il rinnovo con adeguamento. L’Inter vuole blindare Lautaro Martinez, allungando il contratto di un anno rispetto alla scadenza e garantendo un riconoscimento economico. E tra luglio e agosto può arrivare la fumata bianca...