TMW - Inter-Lukaku, a vuoto la prima offerta. Lo United fissa il prezzo

Il Manchester United ha rifiutato la prima offerta dell'Inter per Romelu Lukaku, centravanti in uscita dai Red Devils. La proposta era quella di un prestito biennale per 10 milioni di euro con riscatto fissato a 60.

NIENTE SCONTI - Difficilmente i club inglesi accettano un pagamento del genere, così lo United: la richiesta è di 75 milioni, subito, per lasciare andare via l'attaccante belga. Le parti sono distanti ma ci saranno nuovi contatti entro la fine della settimana.