TMW - Inter-Lukaku, non è finita. United e il sostituto: stand-by Mandzukic

© foto di Dimitri Conti

L’Inter è tornata prepotentemente in corsa per Romelu Lukaku dopo il mancato trasferimento di Paulo Dybala al Manchester United. . Come raccolto da TMW, i nerazzurri tenteranno il colpo last-minute, anche grazie a un paio di cessioni già impostate. C’è però poco tempo per chiudere l’affare, visto che il mercato in Premier League sarà aperto solo fino all’8 agosto. A frenare la trattativa anche il fatto che i Red Devils devono trovare un sostituto adeguato sul mercato: dopo lo stop a Dybala, infatti, anche il possibile arrivo a Manchester di Mario Mandzukic è in sospeso.