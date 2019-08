Fonte: Andrea Losapio

La settimana decisiva per il futuro di Romelu Lukaku è arrivata e l'Inter è pronta ad alzare l'offerta da presentare al Manchester United per il belga. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nelle prossime ore il club nerazzurro offrirà ai Red Devils 70 milioni di euro più 8 di bonus, per provare a convincere gli inglesi a lasciarlo partire ma in questo caso potrebbe arrivare il no.

Proposta last minute - Non è però finita qui: in caso di offerta rispedita al mittente l'Inter farà anche un ultimo tentativo, verosimilmente nella giornata di mercoledì, con una parte fissa di 75 milioni di euro legata sempre a 8 milioni di bonus e in questo caso potrebbe davvero arrivare la definitiva fumata bianca.