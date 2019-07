Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Dimitri Conti

Arrivano altri aggiornamenti su Romelu Lukaku, nome caldissimo per quanto riguarda il calciomercato italiano. E se inizialmente il giocatore sembrava nel mirino solamente dell'Inter, ormai da qualche giorno è palese il tentativo di inserimento della Juventus nell'affare. Ma c'è di più: secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, i bianconeri in questo momento sarebbero parecchio più avanti rispetto ai nerazzurri. Il belga infatti aveva già trovato un accordo con l'Inter, ma la prospettiva di andare a giocare in una big europea ed essere partner d'attacco di Cristiano Ronaldo lo alletta alquanto. La Juventus però ad oggi ha in mano la possibilità di presentare un'offerta più credibile al Manchester United, a differenza dei nerazzurri oggi ancora legati alla riuscita delle tante cessioni in cantiere, e con l'idea - concreta - di inserire una contropartita, peraltro gradita agli inglesi, del valore di Paulo Dybala. L'argentino ancora non si è confrontato con il club, ma sembra aver capito che avrà meno spazio. E la sua uscita libererebbe a quel punto l'ingresso del potente centravanti Lukaku, per il quale ad oggi - come vi stiamo raccontando - sembra più fattibile la pista bianconera rispetto a quella che porta a Milano.