Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Se sono dirigente, oggi, è anche grazie ai lavori di uno dei più grandi giornalisti dello sport. Da piccolo compravo il giornale apposta per leggere i suoi articoli. Non voglio fare paragoni con il giornalismo di oggi, ma in passato i giornalisti erano molto più tecnici". Presente in occasione della diciannovesima edizione del Premio Gianni Brera, a Milano, l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato tra le altre cose anche della recente eliminazione dalla Champions: "Siamo andati fuori più per demeriti nostri, ma siamo in una fase di crescita. Speriamo in una grande stagione. Mercato? A gennaio bisogna ragionare sulle opportunità. I grandi calciatori le altre se li tengono stretti. Proveremo a migliorarci", le parole raccolte da TMW.