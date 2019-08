Fonte: Dall'inviato a Milano, Raimondo De Magistris

E' iniziata quest'oggi, con l'intervento di Beppe Marotta all'hotel Sheraton di Milano, la tre giorni conclusiva del mercato estivo italiano. L'amministratore delegato dell'Inter, ospite in qualità di presidente Adise, tra le altre cose ha parlato anche dell'arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra: "Io non so quanto incida in percentuale un allenatore, ma so che a questi livelli devi ingaggiare anche un grande gestore dal punto di vista umano. Noi siamo stati contenti di aver rinunciato all'acquisto di un giocatore e di aver investito soldi sull'ingaggio di un allenatore come Antonio Conte. Sicuramente è il top player dell'Inter. Costa venti milioni ma è come aver acquistato un calciatore da venti milioni".

